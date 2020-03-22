Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не указал в своей декларации квартиру в Москве и особняк в селе Романков под Киевом.

Как передают "Схемы", особняк расположен в элитном коттеджном городке "Солнечная долина". Но этот дом на 409 "квадратов" записан на супругу министра Светлану, которая является гражданкой России. Также в ее собственности земля, расположенная здесь же - 15 соток.

А вот в Москве у жены министра есть квартира на 109 кв. м. в Донском районе.

Фото: radiosvoboda.org

Нет в декларации нового министра и двух машин - Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 года выпуска).

"Я подал без наполнения, потому что вы понимаете, что собрать такое количество документов за столь короткое время невозможно. Сейчас собираю, сегодня уже сделал там новый драфт и надеюсь до установленного законом срока подать исправленную", - рассказал сам министр.

"Я указал только киевскую квартиру, потому что там надо было хоть что-то указать, а это место регистрации, и по процедуре надо было хоть какой-то адрес дать. Все покажем, оно все официальное, мои доходы все официальные - вы увидите через налоговую огромный доход", - добавил Петрашко.

На уточнение, будет ли в декларации отражена московская квартира, в которой имеет долю его жена, министр поблагодарил "за напоминание" и отметил, что "мог бы забыть о ней".

Согласно действующему законодательству, подать изменения в декларацию можно в течение семи дней с момента ее подачи.

У жены министра в собственности треть квартиры на 109 кв. метров в Москве,

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, новоназначенный министр экономики Игорь Петрашко на заседании Верховной Рады 17 марта вышел на присягу не к трибуне парламента, а к креслу президента.

Также "Страна" писала, что на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, Верховная Рада проголосовала за назначение Игоря Петрашко новым министром экономики Украины. Его назначение поддержали 243 нардепа.