В Украине продолжается ужесточение карантина. В Киеве с понедельника отменили пассажирские перевозки для рядовых украинцев, запретили жителям столицы ходить на детские площадки, а также ограничили вход в магазины и аптеки.

На фоне всего этого власти уже готовятся вводить чрезвычайное положение. По данным "Страны", решение президентом уже принято. Готовится к голосованию и Рада - в ней зарегистрирован проект о работе парламента в режиме видеоконференции.

Такие предосторожности связаны со вспышкой коронавируса в Рада - судя по всему, коронавирусом заболел еще один народный депутат.

Всего по стране на данный момент 47 случаев. Из них 25 в Черновицкой области. Причем со следующей недели динамика должна резко пойти вверх: в страну сегодня завозят первую партию экспресс-тестов из Китая. И в областях наконец начнут более масштабно проверять людей - как тех, у кого симптомы, так и вернувшихся из стран, где бушует эпидемия.

То есть фон для введения чрезвычайного положения будет весьма удобный. "Страна" следит за карантином в Украине. Материал обновляется. Хроника вчерашнего дня - здесь.

10:39 Полиция опубликовала статистику, в какой области больше всего нарушают правила карантина. Чемпион - Днепропетровская область, за ней идет Киевская, потом Донецкая и Харьковская.

10:29 В Италию отправляются вот такое российские военные машины для дезинфекции территории. Их называют "санитарными пушками". Одна такая установка газокапельным потоком может дезинфицировать до пяти квадратных километров местности в час.

10:09 По состоянию на утро ситуация в Украине не поменялась - 47 инфицированных, трое погибших.

10:01 В церквях Украины продолжают идти службы.

09:50 Блогер Игорь Лесев сравнивает карантин в Украине и Италии.

"Кличко вводит карантин по итальянскому типу. Максимальная изоляция людей. Хорошо и логично. Ну а как насчет социального копирования итальянцев? Единоразовые выплаты сезонным работникам и фрилансерам? Перенос выплат по кредитам на время карантина? Премии медработникам и ментам? Заморозка увольнения сотрудников на время карантина? Компенсации работодателям?

Смотрите. Итальянцы сейчас не шикуют. Это факт. Там всем сейчас тяжело. Но "тяжело" и "невыносимо" - это разные эпитеты, согласитесь. Вот Украина сейчас приближается к порогу "невыносимо". Хотя у нас и нет 800 трупов в сутки.

Вводя драконовские ограничительные меры, власти страны не решают вообще НИ-КА-КИХ социальных проблем людей. Вот вообще ничего. Сравнительно защищены только пенсионеры. Хотя бы потому, что их нищета перед смертью остается стабильно гарантированной.

А что у остальных? Что делать сейчас мамке-одиночке с ребенком на съемной квартире? Та ладно, граничные примеры. Что делать молодому 30-летнему пацану без обязательств и кредитов? Ему же тоже что-то жрать надо.

А как сейчас жить "остальным больным"? У нас тут носятся с коронавирусом, как будто у нас только люди в стране могут умереть от пневмонии. А ведь украинцы очень больной народец. Запредельно больной. Мобилизуя остатки постсупруновской медицины на борьбу с коронавирусом, люди с остальными болячками остаются один на один".

09:38 Украинский самолет Ан-124 "Руслан" доставил из Китая в Чехию 100 тонн медицинского груза, среди которых маски, респираторы и другие средства.

09:29 На территории Крыма заявили о первом случае заражения коронавирусом Covid-19. Болезнь была обнаружена у местного жителя, который недавно вернулся из Франции.

09:17 Русская православная церковь опубликовала молитвы против коронавируса. Их утвердил патриарх Кирилл, и возноситься в церквях они будут уже с сегодняшнего дня.

09:11 Экс-нардеп Виталий Куприй опубликовал фото драки в автобусе. Обстоятельства неизвестны. "Больных выбрасывают из автобусов ударами в лицо", - написал Куприй.

09:07 Ангела Меркель продолжает ходить по супермаркетам без маски.

08:53 От коронавируса умер экс-президент мадридского "Реала", 76-летний Лоренцо Санс.

08:46 Предприниматель Алексей Давиденко рассказывает о мародерстве, которое уже началось во Франции из-за коронавируса. И задается вопросом - что будет в менее обеспеченной Украине?

"Позвонил знакомый из Франции.

В эти выходные, у них в курортных пригородах начали массово грабить пустующие дачи французов сидящих в своих городах на домашнем карантине. А в городах начали обчищать опустевшие офисы и склады.

И это в обеспеченной Франции.

И это ещё не обвалилась экономика.

И это ещё никто не сидит месяц без работы и зарплаты.

Мне страшно себе представить, что начнётся у нас:

- правоохранительная система в целом находится на том же уровне, что и система здравоохранения

- экономического запаса прочности у страны нет.

- денежных запасов у людей сидеть без работы и зарплаты нет.

Я думаю, малому и среднему бизнесу стоит немедленно задуматься о сигнализациях, онлайн видеокамерах наблюдения и дополнительных мерах безопасности".

08:31 На парковке Metro - тоже аншлаг из машин.

08:20 Еще одна очередь в одном из киевских Metro. В ней стоит порядка 70 человек. Работает десять касс, что непривычно много дня утреннего шоппинга по воскресеньям.

08:13 В Киеве уже закрывают детские и спортивные уличные площадки. Там вешают объявления о том, пользоваться нельзя из-за коронавируса.

"Подобные таблички будут размещены и в зонах отдыха на территории киевских лесов", - говорят в КГГА.

08:09 Погрузка на украинский самолет медицинского груза из Китая. Оптимистическое видео.

08:04 Греческая полиция задержала митрополита Кифирского Серафима, который решил отслужить в храме и пригласил туда прихожан.

08:00 В 8 часов утра на парковке Metro - аншлаг. Да и в магазине в этот ранний час уже очереди на кассу.

