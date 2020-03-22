Кабинет министров Украины согласился с решением Набсовета НАК "Нафтогаз Украины" и продлил контракт с главой правления госкомпании Андреем Коболевым еще на 4 года. Это произошло несмотря на демарш представителя Кабмина в Раде Ирины Верещук, которая требовала не заключать с Коболевым новое соглашение.

О продлении контракта идет речь в правительственном распоряжении от 20 марта 2020 г. № 327-р.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева", - говорится в распоряжении.

В соответствии с документом, полномочия Андрея Коболева продлили с 23 марта 2020 г. по 22 марта 2024 года.

В то же время, наблюдательный совет акционерного общества должен внести изменения в контракт, заключенный с председателем правления "Нафтогаза", и представить до 30 марта 2020 года правительству копию этого исправленного контракта.

Ранее "Страна" сообщала, что Ирина Верещук рассказывала "Стране", почему она против Коболева на посту главы "Нафтогаза".