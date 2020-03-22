Covid-19 продолжает активно сеять смерть в Европе и по всему миру. В Италии только за последние сутки зарегистрировано 793 смерти от коронавирусной инфекции. Общее число летальных исходов приближается к пятитысячному рубежу и составило 4825 человека.

Об этом заявили представители итальянского Минздрава.

Так, по данным на субботу, 21 марта, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 578 жителей Италии - на 6 557 больше, чем за день до этого.

Сразу 2,857 заболевших все еще находятся в критическом состоянии. При этом медики отмечают, что выздороветь удалось 6,072 пациентам. Их тесты на коронавирус дважды показали отрицательный результат.

Напомним, что общее количество заболевших Сovid-19 перевалило за 300 тысяч, а число погибших от вируса нового типа приближается к 13 тысячам.

Ранее мы писали, что недавно стало известно 10 новых случаях заражения коронавирусом в Черновицкой области. Все пациенты недавно вернулись из Италии.