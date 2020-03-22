"Легализация бандформирования". Портнов потребует от правоохранителей дать оценку привлечению властями Киева ультраправых к охране порядка
Юрист Андрей Портнов выступил против привлечения организации "Муниципальная Стража", в которую входят ультраправые националисты, к поддержанию правопорядка в Киеве во время карантина.
Правозащитник собирается потребовать от правоохранительных органов оценки этого факта.
Об этом Портнов написал в своем-телеграм канале, в субботу, 21 марта.
"Банда причастна к насилию над бездомными и ромами и связана с ключевыми радикалами и националистическими форсированиями. Сегодня ей предоставлены властные полномочия, её превратили из бродячего быдла в официальный подотдел очистки", - заявил юрист.
Правозащитник добавил, что в грядущий понедельник он потребует от правоохранительных органов оценки официальной "легализации киевскими властями бандформирования".
"С таких решений начинается развал государства", - резюмировал Портнов.
Скриншот: Андрей Портнов в Телеграм
Скриншот: Андрей Портнов в Телеграм
Напомним, что впервые о привлечению "Муниципальной Стражи" к патрулированию Киева во время карантина стало известно из протокола комиссии КГГА, принятого в субботу 21 марта.
Также мы писали, что некоторое время назад с "Вартой" отказалась сотрудничать киевская полиция.