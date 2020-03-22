В итальянском городе Модена медикам удалось вылечить 95-летнюю жительницу селения Фанана Альму Клару Корсини от коронавируса Covid-19. Врачи боролись за жизнь пенсионерки, начиная с 5 марта.

Как передает Gazzettadimodena, женщину уже выписали из больницы, а сама пенсионерка очень довольна уходом.

"Да, да, да, я в порядке. Они хорошо за мной ухаживали, а теперь через некоторое время отправляют меня домой", - сказала она.

За пенсионеркой ухаживали: специалист по инфекционным заболеваниям Синтия Каппи, реаниматолог Мария Кристина Фонтана и терапевт Алессандра Марраццо, которыми руководил глава отделения доктор Джорджио Сиони.

Женщина стала самой возрастной пациенткой, которую удалось вылечить от коронавируса в Италии, где всего за сутки умерли 793 человека. Она также стала первой пациенткой, выписанной из больницы после коронавирусной инфекции в провинции Модена.

Фото: twitter.com/MuslimIntifada

Напомним, Киевскую городскую администрацию окрасили национальными цветами Италии в знак солидарности в борьбе с коронавирусом. На данный момент там от страшного вируса погибли 4032 человека, а число зараженных превысило 47 тысяч человек.