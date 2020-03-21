Карантин, объявленный правительством США в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19 в стране, провоцирует настоящий экономический коллапс.

Об этом идет речь в статье редакторов издания The Wall Street Journal.

По мнению авторов, если карантин затянется дольше, чем на одну-две недели, то миллионы людей потеряют работу. Журналисты считают, что чиновники должны начать корректировать свою антивирусную стратегию уже сейчас, чтобы избежать экономического спада, который не имеет аналогов в американской истории.

Однако карантин, который разворачивается в США принес и определенную пользы.

"Предупреждения об опасности больших собраниях более 10 человек и ограничение доступа в дома престарелых уже спасли жизни. Общественность получила важнейшее образование в области гигиены и профилактики заболеваний. Если повезет, такое изменение поведения уменьшит распространение коронавируса настолько, что наши больницы не будут перегружены пациентами", - пишут авторы статьи.

Тем не менее, стоимость этого карантина растет с каждым часом, и при этом не имеются в виду федеральные расходы. Отмечается, что "цунами экономического разрушения" приведет к тому, что десятки миллионов людей потеряют свои рабочие места, поскольку торговля и производство просто прекратятся. Многие крупные компании могут выдержать всего несколько недель без дохода, но это не относится к миллионам малых и средних бизнесов.

Напомним, что в воскресенья, 22 марта, Нью-Йорк закрывается на карантин. На данный момент в регионе уже не работает большая часть магазинов и мест для веселого времяпрепровождения.

Ранее мы писали, что Трамп выделит $2 трлн в качестве пакета стимулирования американской экономики на фоне пандемии коронавируса.