Второй зараженный парламентарий Сергей Вельможный, у которого обнаружили коронавирус Covid-19, находится в Александровской клинической больнице Киева, где сейчас также находится его соратник – Сергей Шахов.

Снимок опубликовал сам народный депутат у себя в Facebook, показав, как в больнице работают медики в полной защите.

Фото: facebook.com/velmoza

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/velmoza

Ранее мы писали о том, что у нардепа обнаружили коронавирус. Как известно, Вельможный прошел в Раду по 112 округу (с центром в городе Рубежное). На сайте ЦИК он значился как самовыдвиженец, но при этом являлся членом политической партии "Наш край", как и Шахов.

Напомним, что об инфицировании Шахова стало известно 18 марта, однако сначала он отрицал, что болен коронавирусом. Так, из-за заражения нардепа, сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек, в числе которых члены СНБО и Кабинета министров Украины.