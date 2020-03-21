Завтра, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский проведет селекторное совещание с мэрами областных центров и городов-миллионников по поводу выделения средств на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"После вчерашнего демарша мэров на "Свободе слова" у Шустера, завтра в 14:00 у нас селекторное совещание с президентом. Почти через год после избрания, глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников. Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей", - написал Филатов.

Он указал на то, что на финансирование партий, которые прошли в Верховную Раду, выделяется слишком много средств. Филатов призвал общественность "напомнить" нардепам о своем привелегированном положении в сложной для страны ситуации. "Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен! Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого "соцэконома", - добавил чиновник.

Стоит отметить, что в пятницу, 20 марта, в эфире телепередачи "Свобода слова" обсуждался вопрос карантина в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал мэров крупных городов сосредоточиться на борьбе с коронавирусом в стране и "мобилизовать все ресурсы и правительства, и бизнеса, и простых граждан".

Однако в свою очередь мэр Днепра Борис Филатов заявил об игнорировании Кабмином потребностей на местах.

"Кабмин нас не замечает. Я получил из бюджета 2 поломанных аппарата ИВЛ. Нам определили 22 инфекционную больницу в качестве опорной, но ни одной копейки не дали на нее. Скоро транспорт будет коллапсировать", - заявил он.

Скриншот: Борис Филатов в Facebook

Напомним, что недавно Геннадий Корбан, глава общественного совета при мэрии Днепра, раскритиковал закон №3220, который призван урегулировать экономику Украины в условиях распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Ранее мы писали, что вчера Кабмин ввел режим экстренной ситуации в Днепропетровской области.