После вчерашнего заявления о том, что он не собирается придерживаться карантина, а коронавирус опасен только для пожилых людей, эвакуированный из Польши украинец Евгений Томчук записал видеообращение. В нем парень утверждает, что самоизолировался на две недели, так как не знает, болен он коронавирусом или нет.

Видео опубликовано на странице Евгения в Facebook.

Так, по словам эвакуированного, на него вылилось "много грязи" за его высказывание. Евгений отметил, что на тот момент, как он покидал Польшу, в стране не было таких жестких мер карантина как в Украине. По этой причине парень отнесся к мерам борьбы с распространением коронавируса "легкомысленно".

"Карантин мы соблюдаем, мы находимся на данный момент в доме, пустом доме... мы полностью изолировались. Вижу это больше всего тревожит население Винницкой области (там проживает рассказчик - Ред.), потому что видео стало очень резонансным. Потому, по совету родителей, я решил записать видео чтобы разъяснить ситуацию. Мы закрываемся на две недели минимум, чтобы никого не заражать, потому мы не знаем, больные мы или нет", - заявил эвакуированный.

Стоит отметить, что в комментариях к последним постам Евгения действительно много агрессии. Так, один из пользователей соцсетей желает ему смерти.

Скриншот: Фейсбук

Другие осуждают его за то, что Томчук якобы испугался гнева общественности и потому решил откреститься от своих слов.

Скриншот: Фейсбук

Напомним, что 21 марта, по состоянию на 21:00, в Украине 47 заразившихся коронавирусом Covid-19. Из них три человека умерли, один выздоровел.

Также мы писали, что общее количество заболевших Сovid-19 перевалило за 300 тысяч, а число погибших от вируса нового типа приближается к 13 тысячам.