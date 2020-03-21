Случай с народным депутатом Сергеем Вельможным, который оказался заражен коронавирусом, может иметь для Рады куда более опасные последствия, чем с нардепом Сергеем Шаховым, госпитализированным в Александровскую больницу Киева.

Дело в том, что Вельможный, в отличие от Шахова, был на заседании 17 марта в Раде и выступал там. А до того был 16 марта на заседании согласительного совета.

И контактировал со многими депутатами, сообщает telegram-канал Политика Страны.

Вельможный выступает на заседание Рады 17 марта

Присутствие Сергея Вельможного на заседании Рады 17 марта подтверждается его голосованиями

Кроме того, Сергей Вельможный был 17 марта на заседании правового комитета. Вместе с ним там были ещё 17 человек:

Роман Бабий

Валерий Божик

Сергей Демченко

Максим Дырдин

Павел Бакунец

Игорь Калаур

Руслан Князевич

Андрей Костин

Олег Макаров

Василий Нимченко

Павел Павлиш

Михаил Новиков

Александр Пузанов

Николай Стефанчук

Богдан Торохтий

Владимир Ватрас

То есть, уже будучи заражённым общался с несколькими десятками депутатов минимум. Вельможный сидит в Раде в том же секторе, что и другие члены Доверия - Максим Ефимов, Василий Петевка, Александр Сухов, Борис Приходько, а также внефракционные депутаты Сергей Магера, Руслан Требушкин, Виктория Гриб.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве зарегистрированы семь новых случаев коронавирусной инфекции.