В Киеве с 23 марта воспользоваться общественным транспортом смогут только сотрудники критически важных сфер жизнедеятельности города.

Об этом напомнила пресс-служба столичной патрульной полиции на своей странице в Facebook.

Так, с понедельника на общественном транспорте столицы продолжат ездить следующие категории пассажиров:

медицинские работники;

спасатели;

правоохранители;

специалисты сферы ЖКХ;

люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках;

сотрудники стратегических предприятий.

Сообщается, что власти города разработали специальные маршруты транспорта для таких перевозок. Ездить в транспорте вышеуказанные категории киевлян смогут при наличии специального пропуска для проезда в городском транспорте. Патрульные отметили, что такие пропуски будут переданы на все необходимые предприятия.

"Ограничение проезда в общественном транспорте не касаются передвижения по городу личного транспорта. Помните в условиях карантина, по возможности, больше времени проводите дома и максимально ограничьте свое время пребывания на улице", - добавили в пресс-службе правоохранителей.

Скриншот: Патрульная полиция Украины

Напомним, что власти Киева приняли решение ужесточить меры карантина, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. "Страна" разобралась, какие нововведения, кроме изменения работы столичного транспорта, вступят в силу с 23 марта.

Также мы писали, что на фоне всеобщей паники по поводу пандемии коронавируса, в Киеве активизировались мошенники, которые вытягивают деньги с доверчивых горожан.