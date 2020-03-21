В полиции Киева рассказали, кто и как сможет пользоваться общественным транспортом с 23 марта
В Киеве с 23 марта воспользоваться общественным транспортом смогут только сотрудники критически важных сфер жизнедеятельности города.
Об этом напомнила пресс-служба столичной патрульной полиции на своей странице в Facebook.
Так, с понедельника на общественном транспорте столицы продолжат ездить следующие категории пассажиров:
- медицинские работники;
- спасатели;
- правоохранители;
- специалисты сферы ЖКХ;
- люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках;
- сотрудники стратегических предприятий.
Сообщается, что власти города разработали специальные маршруты транспорта для таких перевозок. Ездить в транспорте вышеуказанные категории киевлян смогут при наличии специального пропуска для проезда в городском транспорте. Патрульные отметили, что такие пропуски будут переданы на все необходимые предприятия.
"Ограничение проезда в общественном транспорте не касаются передвижения по городу личного транспорта. Помните в условиях карантина, по возможности, больше времени проводите дома и максимально ограничьте свое время пребывания на улице", - добавили в пресс-службе правоохранителей.
Скриншот: Патрульная полиция Украины
Напомним, что власти Киева приняли решение ужесточить меры карантина, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. "Страна" разобралась, какие нововведения, кроме изменения работы столичного транспорта, вступят в силу с 23 марта.
Также мы писали, что на фоне всеобщей паники по поводу пандемии коронавируса, в Киеве активизировались мошенники, которые вытягивают деньги с доверчивых горожан.