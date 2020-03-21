Еще один депутат Верховной Рады оказался инфицирован коронавирусом. Вторым народным избранником стал Сергей Вельможный - коллега заболевшего Сергея Шахова из группы "Доверие".

Об этом сообщил сам Шахов, которого госпитализировали с пневмонией в Александровскую больницу. Как именно и где был заражен Вельможный - не уточняется.

43-летний Сергей Вельможный прошел в Раду по 112 округу (с центром в городе Рубежное). На сайте ЦИК он значился как самовыдвиженец, но при этом являлся членом политической партии "Наш край", как и Шахов. В предыдущем созыве Рады Вельможный был помощником-консультантом Шахова.

В настоящее время Вельможный вместе с сыном находятся в Александровской больнице.

А на выборы шел, как член команды Сергея Шахова. Гражданская сеть "Опора" во время избирательной кампании обвиняла Вельможного в подкупе избирателей.

В этом округе людям раздавали мешки с сахаром, на которым была надпись "Луганщина – наш край. Вельможный С.А. Команда Сергея Шахова".

В общем, это близкий соратник Шахова, сообщает telegram-канал Политика Страны.

Напомним, что об инфицировании Шахова стало известно 18 марта, однако сначала он отрицал, что болен коронавирусом. Так, из-за заражения нардепа, сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек, в числе которых члены СНБО и Кабинета министров Украины.

Позже Шахов пожаловался на ухудшение самочувствия и был госпитализирован в больницу с воспалением легких. Также стало известно о заражении коронавирусной инфекцией супруги народного избранника.