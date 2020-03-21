Офис президента Украины показал, как в Китае загружают самолет медицинским оснащением. Украинский лайнер доставит в страну экспресс-тесты, медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое, необходимое для борьбы с коронавирусом Covid-19.

Об этом в субботу, 21 марта, сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Представитель Зеленского отметил, что это только первая партия медоборудования, которая планируется к отправке в Украину. В следующий раз украинский самолет совершит подобный рейс через несколько дней.

Фото: Кирилл Тимошенко в Фейсбук

"Спасибо всем кто занимается этим нелегким проектом по доставке, особенно Андрею Мотовиловцу (нардеп и один из сотрудников ProZorro - Ред.), который по моей личной просьбе вылетел в Китай, чтобы координировать все на месте", - говорится в сообщении.

Тимошенко добавил, что прибытие самолета в Киев ожидается уже вечером в воскресенье, 22 марта.

Напомним, что по состоянию на 21:00 21 марта, в Украине 47 заразившихся коронавирусом Covid-19. Из них три человека умерли, один выздоровел.

Ранее мы писали, что в Киеве за сегодня зарегистрированы 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом общее количество заболевших увеличилось до 10 человек.