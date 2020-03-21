Пауло Дибала, партнер Криштиану Роналду по атаке в "Ювентусе" из Турина, а также Лео Месси по сборной Аргентине, объявил, что заразился коронавирусом. Кроме него, заражена его девушка Ориана.

Об этом в субботу, 21 марта, сообщил сам футболист на своей странице в Твиттере.

"Привет всем, я хотел сообщить, что мы получили результаты теста на COVID-19. У меня и Орианы положительный результат. К счастью, мы прекрасно чувствуем себя. Спасибо за ваши сообщения и всем привет", - написал Дибала в Twitter.

Дибала стал третьим игроком "Ювентуса", который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника туринской команды Даниэле Ругани, который стал первым известным футболистом с инфекцией, и полузащитника Блеза Матюиди.

Отметим, что слухи о том, что Дибала заразился коронавирусом ходили последние несколько недель, но сам футболист их опровергал.

Скриншот: twitter.com/paudybala_jr

Стоит напомнить, что еще 12 марта самого Криштиану Роналду из-за коронавируса поместили на карантин на португальском острове Мадейра, откуда он родом.