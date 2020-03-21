В Украине зафиксировали уже 47 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых шесть новые
Всего в Украине зафиксировали 47 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых шесть новых.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны в Facebook.
По состоянию на 21:00 21 марта в Украине всего 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых три случая летальных и один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получены всего 18 положительных результатов на COVID-19:
- Черновицкая область - 10,
- Житомирская область - 1,
- Киевская область - 2,
- Донецкая область - 1,
- Ивано-Франковская область - 2
- город Киев - 2.
Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:
- Черновицкая - 15;
- Днепропетровская 2;
- Житомирская 1;
- Львовская 1;
- Киевская обл. 2;
- Тернопольская 1;
- город Киев 7, из которых 6 только за эти сутки.
Ранее "Страна" сообщала, что МОЗ Украины подтвердил ещё два новых случая коронавируса за час. Общее число зараженных - 41 человек.
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