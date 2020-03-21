Всего в Украине зафиксировали 47 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых шесть новых.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны в Facebook. 

По состоянию на 21:00 21 марта в Украине всего 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых три случая летальных и один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получены всего 18 положительных результатов на COVID-19:

  • Черновицкая область - 10,
  • Житомирская область - 1,
  • Киевская область - 2,
  • Донецкая область - 1,
  • Ивано-Франковская область - 2
  • город Киев - 2.

Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:

  • Черновицкая - 15;
  • Днепропетровская 2;
  • Житомирская 1;
  • Львовская 1;
  • Киевская обл. 2;
  • Тернопольская 1;
  • город Киев 7, из которых 6 только за эти сутки.

Ранее "Страна" сообщала, что МОЗ Украины подтвердил ещё два новых случая коронавируса за час. Общее число зараженных - 41 человек.

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