Всего в Украине зафиксировали 47 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых шесть новых.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны в Facebook.

По состоянию на 21:00 21 марта в Украине всего 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых три случая летальных и один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получены всего 18 положительных результатов на COVID-19:

Черновицкая область - 10,

Житомирская область - 1,

Киевская область - 2,

Донецкая область - 1,

Ивано-Франковская область - 2

город Киев - 2.

Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:

Черновицкая - 15;

Днепропетровская 2;

Житомирская 1;

Львовская 1;

Киевская обл. 2;

Тернопольская 1;

город Киев 7, из которых 6 только за эти сутки.

Ранее "Страна" сообщала, что МОЗ Украины подтвердил ещё два новых случая коронавируса за час. Общее число зараженных - 41 человек.