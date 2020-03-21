Нью-Йорк закрывается на карантин. Там за сутки коронавирусом заболели три тысячи человек
С воскресенья, 22 марта, Нью-Йорк закрывается на карантин. На данный момент в регионе уже не работает большая часть магазинов и мест для веселого времяпрепровождения.
Таким образом власти, в лице губернатора Эндрю Куомо, пытаются побороть коронавирус Covid-19, который застал врасплох все без исключения штаты США.
О процессе подготовки "столицы мира" к экстренным мерам рассказал портал "Афиша Нью-Йорк".
Так, Куомо уже подписал указ, согласно которому привычная жизнь штата ставится на паузу. Такое решение принято на фоне более 7102 подтвержденных случаев коронавируса в регионе. При этом за день до этого зараженных в штате было на три тысячи меньше - 4152 человека.
Губернатор видит связь увеличения случаев заражения с увеличением количества тестирования на инфекцию. Тем не менее, он сказал, что условия закрытия - это юридические полномочия, которые "будут исполняться". Нарушители могут столкнуться с такими последствиями, как штрафы.
Новые правила включают в себя:
- Даже незначительные собрания людей запрещены.
- Людям не разрешается собираться группами вне своих домов, за исключением работников.
- На улице люди должны держаться на расстоянии шести футов друг от друга.
- Все второстепенные предприятия должны отправить 100% своих сотрудников работать на дом.
- Люди должны ограничить все виды активного отдыха вне дома и избегать действий, которые приводят к тесному контакту с другими людьми.
- Пожилые люди старше 70 лет и лица с хроническими заболеваниями должны преимущественно оставаться в помещении
- Любой, кто вступает в контакт с пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями, должен по возможности носить маску.
- Уязвимые группы не должны посещать домохозяйства, в которых проживают несколько человек.
- Молодым людям следует избегать контактов с уязвимыми людьми.
Куомо заявил, что локальные способы борьбы с распространением коронавируса оказались неэффективными, и добавил, что данные весьма радикальные меры - это "политика, гарантирующая безопасность для всех". Однако по словам губернатора эти меры предосторожности будут работать только в том случае, если они будут широко распространены. Он подписал региональный договор с губернаторами Нью-Джерси, Коннектикута, Делавэра и Пенсильвании.
При этом стоит отметить, что Нью-Йорк переживает острую нехватку аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
Региону, учитывая нынешние темпы распространения коронавируса, потребуется примерно на 25 000 аппаратов ИВЛ больше, чем у него есть. Куомо сказал, что если у кого-либо или какого-либо отдела здравоохранения есть ИВЛ, которые они в настоящее время не используют, они получают приказ от Министерства здравоохранения сделать его доступным.
Штат также остро нуждается в медикаментах, в том числе в масках, перчатках и халатах. Губернатор сказал, что Нью-Йорк предлагает финансовые стимулы для стартапов или компаний, которые могут производить эти товары.
"Если вы можете сделать их, мы предоставим вам финансирование для этого", - сказал Куомо.
Губернатор отметил, что чиновники также ищут потенциальные места для модернизации их в медицинские центры, включая конференц-центр Javits в Нью-Йорке, а также ряд зданий CUNY и SUNY. Военно-морской флот также направил госпитальные суда в гавань Нью-Йорка и на Западное побережье, чтобы помочь лечить больных. В Стейтен-Айленде также строится временное медицинское учреждение.
Недавно стало известно, что несколько сенаторов в США, узнав от спецслужб насколько опасен коронавирус, распродали свои акции до обвала бирж, используя информацию, полученную по служебному положению.
Напомним, что американские власти приостановили выдачу виз иностранцам в связи с пандемией коронавируса на территории страны и в мире.