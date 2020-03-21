С воскресенья, 22 марта, Нью-Йорк закрывается на карантин. На данный момент в регионе уже не работает большая часть магазинов и мест для веселого времяпрепровождения.

Таким образом власти, в лице губернатора Эндрю Куомо, пытаются побороть коронавирус Covid-19, который застал врасплох все без исключения штаты США.

О процессе подготовки "столицы мира" к экстренным мерам рассказал портал "Афиша Нью-Йорк".

Так, Куомо уже подписал указ, согласно которому привычная жизнь штата ставится на паузу. Такое решение принято на фоне более 7102 подтвержденных случаев коронавируса в регионе. При этом за день до этого зараженных в штате было на три тысячи меньше - 4152 человека.

Губернатор видит связь увеличения случаев заражения с увеличением количества тестирования на инфекцию. Тем не менее, он сказал, что условия закрытия - это юридические полномочия, которые "будут исполняться". Нарушители могут столкнуться с такими последствиями, как штрафы.

Новые правила включают в себя:

Даже незначительные собрания людей запрещены.

Людям не разрешается собираться группами вне своих домов, за исключением работников.

На улице люди должны держаться на расстоянии шести футов друг от друга.

Все второстепенные предприятия должны отправить 100% своих сотрудников работать на дом.

Люди должны ограничить все виды активного отдыха вне дома и избегать действий, которые приводят к тесному контакту с другими людьми.

Пожилые люди старше 70 лет и лица с хроническими заболеваниями должны преимущественно оставаться в помещении

Любой, кто вступает в контакт с пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями, должен по возможности носить маску.

Уязвимые группы не должны посещать домохозяйства, в которых проживают несколько человек.

Молодым людям следует избегать контактов с уязвимыми людьми.

Куомо заявил, что локальные способы борьбы с распространением коронавируса оказались неэффективными, и добавил, что данные весьма радикальные меры - это "политика, гарантирующая безопасность для всех". Однако по словам губернатора эти меры предосторожности будут работать только в том случае, если они будут широко распространены. Он подписал региональный договор с губернаторами Нью-Джерси, Коннектикута, Делавэра и Пенсильвании.

При этом стоит отметить, что Нью-Йорк переживает острую нехватку аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ).

Региону, учитывая нынешние темпы распространения коронавируса, потребуется примерно на 25 000 аппаратов ИВЛ больше, чем у него есть. Куомо сказал, что если у кого-либо или какого-либо отдела здравоохранения есть ИВЛ, которые они в настоящее время не используют, они получают приказ от Министерства здравоохранения сделать его доступным.

Штат также остро нуждается в медикаментах, в том числе в масках, перчатках и халатах. Губернатор сказал, что Нью-Йорк предлагает финансовые стимулы для стартапов или компаний, которые могут производить эти товары.

"Если вы можете сделать их, мы предоставим вам финансирование для этого", - сказал Куомо.

Губернатор отметил, что чиновники также ищут потенциальные места для модернизации их в медицинские центры, включая конференц-центр Javits в Нью-Йорке, а также ряд зданий CUNY и SUNY. Военно-морской флот также направил госпитальные суда в гавань Нью-Йорка и на Западное побережье, чтобы помочь лечить больных. В Стейтен-Айленде также строится временное медицинское учреждение.

Недавно стало известно, что несколько сенаторов в США, узнав от спецслужб насколько опасен коронавирус, распродали свои акции до обвала бирж, используя информацию, полученную по служебному положению.

Напомним, что американские власти приостановили выдачу виз иностранцам в связи с пандемией коронавируса на территории страны и в мире.