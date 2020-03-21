Общее количество заболевших Сovid-19 перевалило за 300 тысяч, а число погибших от вируса нового типа приближается к 13 тысячам, сообщает статистический портал Worldometer.

По состоянию на 21 марта зараженных 301 552 человека, умерли 12 955 человек выздоровели 94 625.

В пятницу от Сovid-19 в Италии умерли 793 человека и общее число умерших достигло 4 тысяч 825 человек.

Количество новых зарегистрированных случаев заболевания составило 6 тысяч 557 человек. Из общего числа заболевших 53 тыс. 578 в тяжелом состоянии, согласно данным портала, 2 тыс. 857 человек.

В Китае за сутки умерло 7 человек и общее количество жертв составляет 3 тыс 255.

В Иране умерло за последние сутки 123 человека и общее количество жертв составляет 1 тыс. 556 человек.

В Испании за сутки умерло 285 человек и общее количество составляет 1 тыс. 378 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Испания обошла Иран и вышла на третье место в мире по числу жертв короновируса, а также о том, что Италия обошла Китай и стала лидером по числу смертей от коронавируса в мире.