21 марта, по состоянию на 21:00, в Украине 47 заразившихся коронавирусом Covid-19. Из них три человека умерли, один выздоровел.

Об этом сообщает Минздрав.

К вечеру субботы в Украине было зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев:

Киев - 9

Черновицкая область - 25

Днепропетровская - 2

Житомирская - 2

Львовская - 1

Киевская обл - 4

Тернопольская - 1

Ивано-Франковская - 2

Донецкая - 1

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зарегистрированы 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом общее количество заболевших увеличилось до 10 человек.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтверждены тесты двух женщин -29 и 39 лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания" - сообщалось на странице мэра в Facebook.

По информации Кличко, 8 человек были инфицированы в европейских странах - во Франции и Германии, 2 случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из 10 больных половина или пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные пять - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.