Сколько человек заболели коронавирусом в Украине. Данные МОЗ на 21 марта
21 марта, по состоянию на 21:00, в Украине 47 заразившихся коронавирусом Covid-19. Из них три человека умерли, один выздоровел.
Об этом сообщает Минздрав.
К вечеру субботы в Украине было зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев:
Киев - 9
Черновицкая область - 25
Днепропетровская - 2
Житомирская - 2
Львовская - 1
Киевская обл - 4
Тернопольская - 1
Ивано-Франковская - 2
Донецкая - 1
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зарегистрированы 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом общее количество заболевших увеличилось до 10 человек.
"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтверждены тесты двух женщин -29 и 39 лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания" - сообщалось на странице мэра в Facebook.
По информации Кличко, 8 человек были инфицированы в европейских странах - во Франции и Германии, 2 случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.
Из 10 больных половина или пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные пять - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.