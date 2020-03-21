В ближайшие дни состоится заседание СНБО, которое рассмотрит введение чрезвычайного положения (ЧП) в Украине.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источник в Офисе президента.

"В ближайшие дни состоится заседание СНБО, на котором обсудят вопросы борьбы с коронавирусом и введение чрезвычайного положения. По итогу заседания (если будет принято решение о ЧП), выйдет соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

После этого и соберется украинский парламент, чтобы утвердить данное решение на внеочередном заседании", - говорит источник.

Кроме того, как сообщили "Стране" источники во фракции "Слуга народа", замглавы фракции Евгения Кравчук в партийном чате оповестила депутатов о возможном внеочередном заседании Верховной Рады, на котором могут рассмотреть введение чрезвычайного положения в стране.

Известно, что в Раде вице-спикером Русланом Стефанчуком уже зарегистрирован законопроект, в котором идет речь о возможности голосования путем онлайн-видеоконференций. То есть, без личного присутствия в зале.

Ранее "Страна" сообщала о возможном введении ЧП в Украине на фоне распространения коронавируса Covid-19.

Также мы рассказывали, позволит ли ведение режима ЧП ограничить свободу слова, мобильную связь, интернет, радио и телевидение, а также политическую деятельность.