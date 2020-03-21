Смутное время карантина в Киеве оказалось весьма продуктивным для различных аферистов. Преступники вытаскивают из испуганных коронавирусом людей десятки тысяч гривен.

Об этом "Стране" рассказали источники в Национальной полиции Украины.

Сообщается, что особенно много за прошедшие сутки в столице фиксировалось случаев мошенничеств с карточными счетами киевлян и интернет-покупками дефицитных нынче средств индивидуальной защиты в интернете. Как мы узнали от наших собеседников в правоохранительных органах, в одном из центральных районов столицы за вчерашний день полицией было открыто пять уголовных производств по факту мошенничества.

В двух случаях людям звонили на личные мобильные телефоны и представившись сотрудниками отдела безопасности Приватбанка и Укргазбанка под предлогом проверки данных клиентов, чтобы за время карантина "не насчитывались штрафные санкции за просрочку оплаты потребительских кредитов" выспрашивали конфиденциальные данные о карточном счете. В последствии со счета одного из потерпевших выкрали более 11 тысяч гривен, второго - около 10 тысяч гривен.

Другие потерпевшие пытались приобрести оптом дефицитные товары медицинского назначения-респираторы и санитайзеры через торговую онлайн-площадку OLX и там по старой схеме аферисты просили внести 50% стоимости - так как товар очень ходовой и большой спрос. Однако после перечисления денег, естественно, никто больше по контактным номерам на связь не выходил и товар через почту, как было обусловлено, не отправлял.

По таким фактам только в одном центральном районе Киева за прошедшие сутки заведено пять уголовных производств по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Тем не менее, полиция пытается установить личности мошенников. По прогнозам криминологов, в карантин, при возникшем дефиците масок, санитайзеров и даже медицинского спирта, вполне вероятен расцвет всякого рода мошенников, которые будут выбивать деньги из доверчивых потерпевших, продавая им воздух либо же "фуфломицин" вместо медицинских препаратов.

Напомним, что в Киеве введен ряд новых ограничений на фоне карантина. Так, с 23 марта будет остановлен общественный транспорт. Эта мера предпринята властями в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Однако это не все нововведения столичных властей. С остальными "Страна" попробовала разобраться в специальном материале.