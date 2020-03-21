Сотрудники Чернобыльского заповедника поделились ужасающими кадрами мертвых животных, которые стали жертвами пожаров, возникших из-за сжигания растений, непогашенных костров и других действий, бездумно совершенных человеком.

Пост с фотографиями опубликован на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Фото: Чернобыльский заповедник

Работники заповедника отмечают, что случайно брошенный окурок может повлечь за собой целую катастрофу. Так, возникший огонь, передвигаясь по лугам и выжигая не только сухую траву, но и верхний плодородный слой почвы, добирается и до жителей экосистем.

Фото: Чернобыльский заповедник

Сообщается, что от действий человека гибнут множество насекомых, птиц, гнезда, зайцы, лисы, ежи и другие.

"И это еще не все. Огонь перекидывается на лесные массивы, где тоже погибает все живое. Более того, пламя не выбирает безопасных для человека путей и часто поглощает жилые дома и хозяйственные постройки. Иногда от неконтролируемого пожара погибают и люди", - отметили в центре.

Сотрудники заповедника напомнили, что за сжигание сухой растительности человек может быть оштрафован или даже отправлен за решетку.



Скриншот: Чернобыльский заповедник в Фейсбук

Напомним, что сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника призвали жителей Украины не срывать первые весенние цветы.

Ранее мы писали, что недавно во французском зоопарке вспыхнул пожар. Около пятидесяти летучих мышей, рептилии и совы погибли в огне.