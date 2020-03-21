"Киевпастранс" опубликовал список транспортных маршрутов, которые будут курсировать для отдельных категорий граждан с 23 марта. Осталось всего 17 маршрутов.

Об этом коммунальное предприятие написало в своем телеграм-канале.

"С 23 марта общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина! Предоставляем схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам в период действия противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.

Автобусные маршруты:

• № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская":

• № 114 "Ул. Милославская - зал. вокзал "Центральный";

• № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст.м. "Политехнический институт"

• № 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";

• № 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

• № 500 "Ул. Северная - зал. вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

• № 7 "Ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстог";

• № 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";

• № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

• № 91-Н "Ул. Милославская - зал. вокзал "Центральный";

• № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

• № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";

• № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

• № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

• № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";

• № 22 "ул. Перова - завод ЖБК";

• № 28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".

Скриншот: Зміни Руху | Київпастранс

Напомним, что в Киеве с понедельника вводится полное ограничение пассажирских перевозок. Исключение - для спецперсонала: медиков, работников экстренных служб.

Ранее мы писали, что сегодня в столице были зарегистрированы семь новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших в Киеве увеличилось до 10 человек.