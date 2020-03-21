Какой транспорт в Киеве будет развозить пассажиров после 23 марта. Список маршрутов
"Киевпастранс" опубликовал список транспортных маршрутов, которые будут курсировать для отдельных категорий граждан с 23 марта. Осталось всего 17 маршрутов.
Об этом коммунальное предприятие написало в своем телеграм-канале.
"С 23 марта общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина! Предоставляем схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам в период действия противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.
Автобусные маршруты:
• № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская":
• № 114 "Ул. Милославская - зал. вокзал "Центральный";
• № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст.м. "Политехнический институт"
• № 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";
• № 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
• № 500 "Ул. Северная - зал. вокзал "Центральный".
Троллейбусные маршруты:
• № 7 "Ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстог";
• № 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";
• № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
• № 91-Н "Ул. Милославская - зал. вокзал "Центральный";
• № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.
Трамвайные маршруты:
• № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";
• № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
• № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
• № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
• № 22 "ул. Перова - завод ЖБК";
• № 28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".
Скриншот: Зміни Руху | Київпастранс
Напомним, что в Киеве с понедельника вводится полное ограничение пассажирских перевозок. Исключение - для спецперсонала: медиков, работников экстренных служб.
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