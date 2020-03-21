В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании областной профильной комиссии, сообщил глава области Павел Кириенко на своей странице в Facebook.

Так, областная администрация выступила к райгосадминистрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад с такими рекомендациями:

назначить руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом - с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина;

с 00 часов 01 минуты 23 марта 2020 временно запретить работу рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основным или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (при отдельным решением местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления).

"Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только Президент по согласованию Верховной Рады. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19", - заявил Кириенко и призвал жителей области не паниковать.

Скриншот: Павел Кириенко в Фейсбук

Напомним, что сегодня о введении режима чрезвычайной ситуации объявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

А в пятницу, 20 марта, к тем же мерам прибегло украинское правительство относительно Киева, Ивано-Франковской и Днепропетровской области.