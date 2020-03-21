Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закроет возможность въехать в страну гражданам, которые в разгар эпидемии коронавируса Covid-19 поехали за границу.

Как передает Telegram-канал "Политика Страны", людям советуют оставаться в той стране, куда они выехали.

"Пусть там и сидят, если туда выехали. Я понимаю, бывают случаи, когда нужно выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать", - сказал он.

При этом за беларусами, которые не успели вернуться в страну, Лукашенко предлагает отправить чартерный рейс.

"Белорусы, которые находятся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выталкивают из салона, не берут на борт. Давайте рассмотрим этот вопрос не просто упрощенно – мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, его нужно доставить туда, до которого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. А из Москвы уже как забирать наших людей, будем думать", - подчеркнул он.

Напомним, что раньше Александр Лукашенко предложил травить коронавирус сухой сауной и крепкой водкой. Между тем, по состоянию на 18 марта в Беларуси официально сообщалось о 51-м заразившемся коронавирусом жителе республики, шесть из них выздоровели.

Также мы писали, что Лукашенко считает пандемию коронавируса психозом, который кому-то будет на руку, а кому-то - во вред.