В Киеве зарегистрированы семь новых случаев коронавирусной инфекции.Общее количество заболевших увеличилось до 10 человек.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди зараженных есть две женщины и пять мужчин.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтверждены тесты двух женщин -29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19" говорится в сообщении.

По информации Кличко, сразу восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из 10 больных половина или пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные пять - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Кличко сообщил, что ждет подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию.

Скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, киевская власть издала указ, согласно которому жителям и гостям столицы запрещаются прогулки на территории спортивных и детских площадок, а также парках, скверах и придомовых территориях.

Ранее мы писали, что Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал остановку работы общественного транспорта в Киеве с воскресенья, 22 марта. Исключение будет сделано лишь для медицинских работников, работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.