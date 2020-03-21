Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в понедельник, 23 марта, будет

В понедельник, 23 марта, в Верховной Раде протестируют удаленное голосование на законопроекты народными депутатам.

Об этом журналисту "Страны" рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В понедельник (23 марта) будет протестировано дистанционное голосование парламента, под которое в Раде уже зарегистрирован законопроект № 3250", - говорится в сообщении.

Таким образом, считают в Раде, народные депутаты не будут подвергаться риску заражения коронавирусом, если кто-то из их коллег окажется болен Covid-19.

До этого мы писали, что народный депутат Сергей Шахов, у которого медики диагностировали коронавирус Covid-19, остался в больнице из-за обнаруженной пневмонии. Однако политик обещает выйти в эфир украинского телевиденья.

Как сообщалось, из-за коронавируса у нардепа Шахова сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек. Среди них есть члены СНБО и правительства.