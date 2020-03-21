Украинский Минздрав опубликовал список телефонов горячих линий, по которым можно узнать подробности о коронавирусе Covid-19 в стране.

МОЗ опубликовало контакты для всех областей Украины на своей странице в Facebook.

Представители ведомства отметили, что если украинцы заподозрили у себя коронавирус, то им в первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу. Что касается телефонов в этом списке, то ими можно воспользоваться, чтобы получить всю информацию о темпах распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Телефоны горячих линий МОЗ - коронавирус в Украине. Скриншот: Минздрав в Фейсбук

Напомним, что в пятницу, 20 марта, в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 80 подозрений на коронавирус Covid-19.

Ранее мы писали, что МОЗ будет отзывать лицензии у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус.