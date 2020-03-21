Минздрав Украины грозит клиникам лишением лицензий за сокрытие случаев коронавируса
Министерство здравоохранения Украины будет отзывать лицензии у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус.
Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.
По словам представителя ведомства, на данный момент приватные лаборатории обязаны сотрудничать с государством в рамках установленной формы.
"Есть требование к частным лабораторий передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения МОЗ будет инициировать отзыв лицензии", - заявил Ляшко.
Скриншот: Министерство здравоохранения Украины
Стоит отметить, что такие меры были приняты Минздравом на фоне недавнего инцидента с киевской частной клиникой, пациент который был болен коронавирусом.
Сообщалось, что сотрудники клиники скрыли результаты теста от МОЗ и в связи с этим прокуратура Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц этого медучереждения.