Киевская власть издала указ, согласно которому жителям и гостям столицы запрещаются прогулки на территории спортивных и детских площадок, а также парках, скверах и придомовых территориях.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению Киевзеленстрой, ГУ Национальной полиции Украины в г.. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", - говорится в тексте протокола КГГА.

Ранее мы писали, что Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал остановку работы общественного транспорта в Киеве с воскресенья, 22 марта. Исключение будет сделано лишь для медицинских работников, работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 21 марта, зафиксирован 41 случай коронавирусной болезни Covid-19. Три пациента умерли, один выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки 20 марта было зафиксировано 15 новых случаев.