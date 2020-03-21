Сегодня в Киеве не только отменили пассажирское сообщение для основной массы людей. Собравшаяся сегодня комиссия КГГА постановила ввести еще несколько ограничений для жителей столицы.

Перечислим самые важные нововведения постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Спецбилеты и маски

Во-первых, постановили до 22 марта разобраться - сколько нужно спецбилетов для допуска в столичный транспорт. Туда, напомним, теперь будут пропускать не только лишь всех, а сугубо представителей власти, экстренных служб, медиков и так далее (детальнее о нововведении - здесь).

В этот же день билеты нужно выдать всем, кому они положены.

И уже с понедельника, 23 марта, возить будут лишь по этим пропускам. Причем разрешается возить их не только общественным транспортом, но и машинами любой формы собственности - с кем договорится мэрия.

Кроме спецбилета у тех, кто имеет право на проезд, должны быть также маски. Это второе обязательное условие.

Осталось 17 маршрутов

Департамент транспорта КГГА уже сегодня опубликовал схемы движения "транспорта не для всех". Осталось всего 17 маршрутов.

В транспорте - полиция и "Варта"

В каждой единице коммунального транспорта должно дежурить не менее двух сотрудников полиции. Они будут проверять спецбилеты и наличие масок.

То же самое будут делать представители "Муниципальной стражи" - организации, состоящей из националистов. Ей предписали тоже проверять транспорт, спецбилеты и документы. А также дежурить по городу и следить, чтобы не нарушали карантин.

Запрет на турник и детские площадки

Райадминистрациям, "Зеленстрою" и полиции предписывается следить, чтобы люди не пользовались детскими, а также спортивными площадками. Теперь это запрещено. То есть формально ходить на турник возле дома теперь нельзя.

Нельзя будет с 25 марта и заходить в переполненные магазины или аптеки. Норма - 1 человек на 10 квадратных метров. Остальные ждут на улице.

23 миллиона гривен мэрия выделяет на дезинфекцию многоквартирных домов в Киеве. До 27 марта нужно в Киеве обеспечить 1000 коек в больницах.

Подписал документ Виталий Кличко.

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