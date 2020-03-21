В Одессе загорелся ТРЦ "Сити-Центр". На место происшествия прибыли пожарные. О причинах происшествия и пострадавших на данный момент неизвестно.

Фотографии с места пожара публикуют очевидцы в социальных сетях.

Так, инцидент случился вечером в субботу, 21 марта. На проспекте Небесной Сотни в торгово-развлекательном центре "Сити-Центр" вспыхнул пожар. Однако людей из здания удалось достаточно быстро эвакуировать.

Фото: Sergii Shkuropat в Фейсбук

В свою очередь пожарным удалось установить, что очаг возгорания находится на втором этаже ТРЦ. В одном из окон видны следы от бушевавшего пламени. По словам очевидцев, визуально ни огня, ни дыма уже нет нигде, но к месту подъехали новые пожарные машины.

Видео: YouTube/ Думская

Напомним, что с полуночи 17 марта в Украине должны быть закрыты все ТРЦ. Такая мера была предпринята в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине.

Ранее мы писали, что в канун Нового года пожар возник в здании одного из одесских ВУЗов.