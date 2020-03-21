Состоящая из ульраправых организация "Муниципальная стража" будет следить за порядком в столице на период карантина. Об этом говорится в протоколе комиссии КГГА, который был принят сегодня, 21 марта.

В Киеве с понедельника вводят полную остановку общественного транспорта.

"Страже" предписывается "обеспечить общественный порядок и выполнение ограничительных мероприятий на территории города Киева".

Также националисты из "Варты" будут проверять транспорт на предмет перевозки людей без спецпропусков.

"Обеспечить присутствие работников ("Муниципальной стражи" - Ред.) в количестве не менее одного человека в каждой единице наземного общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам и проверку наличия специального билете, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты", - говорится в протоколе.

Дежурства такие будут идти "до улучшения эпидемической ситуации".

За хроникой карантина, вызванного коронавирусом, "Страна" следит в своем обновляемом материале.

Недавно мы рассказывали, как члены "Муниципальной стражи" охотились на цыган в здании киевского жд-вокзала.