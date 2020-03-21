В Киеве ввели ограничение по числу посетителей, которые могут одновременно находиться в продуктовых магазинах и аптеках столицы.

С 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 м2 и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", говорится в протоколе постоянной комиссии ТЭБ и ЧС "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева", говорится в протоколе комиссии КГГА, принятом 21 марта.

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 21 марта, зафиксирован 41 случай коронавирусной болезни Covid-19. Три пациента умерли, один выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки 20 марта было зафиксировано 15 новых случаев.

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