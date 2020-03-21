С большой долей вероятности на следующей неделе в Украине может быть введен режим о чрезвычайного положения.

Об этом сообщает "Страна" в материале "Операция "изоляция". Введут ли Зеленский и Рада чрезвычайное положение в Украине".

По закону режим чрезвычайного положения вводится так.

Президент издает указ, в котором перечисляет причины ЧП, где оно вводится территориально и какие ограничения предлагаются. На территории всей страны ЧП может длиться не более 30 дней, отдельных районов - до 60 дней.

Далее этот указ в срочном порядке рассматривает и утверждает - или не утверждает - Верховная Рада.

То есть последнее слово за парламентом.

Главный вопрос пока - в какой форме могут ввести ЧП в Украине?

Закон "О правовом режиме чрезвычайного положения" позволяет властям гибко применять инструментарий ограничений. Они могут быть как масштабными - вплоть до экспроприации автомобилей, запрета интернета и СМИ, так и в лайт-версии.

Если следовать букве закона, то именно второй вариант (без жестких ограничений) и должен быть введен.

Пункт первый статьи 4 говорит о том, что одна из причин введения ЧП - это пандемия.

Однако, отсылки к данной статье в других местах закона не позволяют ограничивать свободу слова, мобильную связь, интернет, радио и телевидение, а также политическую деятельность.

Это видно по статье 18. Там говорится о мерах по ограничению доступа к информации. Однако они могут быть запущены лишь при тех пунктах 4-й статьи, к которым пандемия не относится.

Судя по нынешним заявлениям властей, главная задача для них на данный момент - изолировать дома как можно большее количество людей. Сейчас законных оснований для недопуска граждан на улицу нет (поэтому и действуют косвенно, отменяя общественный транспорт). С введением ЧП они появятся. Вариаций множество - от круглосуточного запрета до комендантского часа.