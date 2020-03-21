Воскресенье в Украине ознаменуется холодной погодой, на территории страны выпадут дождь и снег.

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, по данным метеоролога, в Украину придет антициклон "Юрген" и влажная циклоничность с атмосферными фронтами.

"В Украине завтра арктический воздух станет ощутимым, в большинстве областей в течение дня температура воздуха составит всего +2...+6 градусов, лишь на юге и юго-востоке немного теплее, +5...+10", - написала синоптик.

Диденко, отметила, что атмосферные фронты вытеснятся холодным антициклоном, вследствие чего над страной пройдут дожди и снег. При этом северо-восточный ветер в воскресенье будет достаточно сильным. Время от времени ожидаются штормовые порывы.

"В Киеве воскресенье будет холодным и ветреным. Максимальная температура воздуха опустится до +3...+4. Ночью и утром возможен мокрый снег... Днем антициклон отодвинет осадки подальше от Киева", - добавила метеоролог.

Скриншот: Наталка Диденко в Фейсбук

Напомним, что Гидрометцентр на завтра также прогнозировал похолодание.

Ранее мы предупреждали о приходе арктических холодов в Украину на этих выходных.