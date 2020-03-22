Одесской полиции поручили найти людей, которые контактировали с мужчиной из Житомирской области, который заразился коронавирусом.

Об этом "Стране" стало известно из внутренних документов украинской полиции.

В частности, как говорится в них, мужчина из села Вересы Житомирской области с 7 по 14 марта отдыхал в Австрии в Ишгле (напомним, именно в этом городе был один из главных очагов инфекции в мире) вместе с другими 33 украинцами, где и подхватил коронавирус.

14 марта он возвращался из Меммингема в аэропорт "Борисполь" в компании троих жителей Одесской области, в частности, одного одессита, а также мужчины и женщины, которые проживают в селе Ставковое Одесской области.

В связи с этим, полиции Одессы была дана команда установить место нахождения этих людей.

"Совершить по месту проживания с целья выснения, пребывают ли они на самоизоляции или же госпитализированы в медучреждени. При необходимости уведомить медучреждения, местное отделение ГСЧС и органы государственной власти области", - говорится в документе.

Житель Житомирской области пробыл в самоизоляции всего четыре дня - до 18 марта. После этого вызвал "скорую", которая его госпитализировала. В четверг, 19 марта, у него диагностировали коронавирус Covid-19.

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