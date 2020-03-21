Чемпионат мира по хоккею 2020, который должен был состояться в Швейцарии, отменен из-за пандемии коронавируса.

Решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовано в Twitter в субботу, 21 марта.

"Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19). Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться", - отметили в федерации.

Также стало известно о переносе на неопределенный срок ежегодного конгресса IIHF, который должен был пройти в Цюрихе с 21 по 23 мая.

В федерации отметили, что перенести турнир в другую страну невозможно.

"Очевидно, что нет возможности перенести Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год - это вопрос, который должен обсуждаться в рамках конгресса, учитывая тот факт, что страны-организаторы чемпионата мира выбраны до 2025 года", - говорится в сообщении.

Скриншот: IIHF в Твиттер

Напомним, что европейская ассоциация футбола решила перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что дирекция Украинской хоккейной лиги (УХЛ) приняла решение об остановке розыгрыша чемпионата из-за карантина, связанного с коронавирусом.