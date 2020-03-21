Народный депутат Сергей Шахов, у которого медики диагностировали коронавирус Covid-19, остался в больнице из-за обнаруженной пневмонии. Однако политик обещает выйти в эфир украинского телевиденья.

Как он сообщил у себя в Facebook, решение оставить его в больнице медики приняли после того, как парламентарию сделали рентген.

"Друзья, как обещал, сообщаю обо всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы. Больше подробностей расскажу сегодня в 21:00 в прямом эфире. Будем на связи!" – говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/Сергей Шахов

Ранее мы писали о том, что нардеп пожаловался на ухудшение самочувствия после заражения болезнью.

Напомним, о заражении депутата коронавирусом стало известно 18 марта. Сначала Шахов заявил, что не болен, однако позже подтвердил диагноз - коронавирус. Вчера он сообщил об инфицировании и своей супруги.

Как сообщалось, из-за коронавируса у нардепа Шахова сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек. Среди них есть члены СНБО и правительства.