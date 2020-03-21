Крупнейший европейский лоукостер Ryanair прекратит перелеты по меньшей мере на 3 месяца из-за темпов распространения коронавируса Covid-19 в мире.

Об заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О. Лири в интервью изданию Bloomberg, передает телеграм-канал "Ryanair Україна".

Сообщается, что лоукостер намерен полностью прекратить полеты на ближайшие три месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также стало известно о том, что зарплата сотрудников Ryanair будет урезана на 50%.

"Все на что мы можем надеяться - это правильный подход к пандемии. Если мы будем следовать той же схеме, что и китайцы, то я думаю, что в течение 2-3 месяцев мы справимся с коронавирусом", - заявил Лири.

Скриншот: Ryanair Україна в Телеграм

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair собирается отменить более 80% своих рейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее "Страна" писала, как украинские власти эвакуируют своих граждан из за границы за их же счет.