Националисты из организации "Движение сопротивления капитуляции", которые протестуют против примирения на Донбассе, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не использовать чрезвычайное положение, которое планируется ввести в стране, для "уступок России".

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

"Мы предостерегаем власть от использования чрезвычайного положения в политических целях, в частности для капитуляционных уступок перед Россией и для преследования оппозиции. Такие действия власти неизбежно вызовут масштабный протестный взрыв. Как это было уже не раз, украинские граждане выйдут на защиту своего государства, несмотря на запреты и ограничения. Вызванный действиями власти массовый протест еще больше углубит кризис, порожденный пандемией и неизбежными экономическими потрясениями", - говорится в сообщении.

Также националисты требуют от Зеленского:

обязать Леонида Кучку и Андрея Ермака отозвать свои подписи под протоколами Трехсторонней контактной группы, который был подписан 11 марта (речь идет о предложении создать Консультативный совет по Донбассу - Ред. );

); запретить украинской делегации подписывать решение ТГК 25 марта;

немедленно прекратить переговоры по созданию "Консультативного совета", в который будут входить представители непризнанных "республик".

Скриншот: facebook.com/rok.org.ua