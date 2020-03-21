В Саудовской Аравии зарегистрировано 48 новых случаев коронавируса Covid-19. Общее число заболевших достигло 392 человек.

Об этом в субботу, 21 марта, информирует представитель Минздрава королевства, передает телеканал "Аль Арабийя".

Сообщается, что среди новых инфицированных - пять медработников. Остальные случаи заражения возникли из-за контакта пациентов с больными. Представитель министерства здравоохранения в очередной раз напомнил о важности самоизоляции и 14-дневного карантина.

"Не думайте, что отказ от рукопожатий или мытье рук защитят вас. Это шаг профилактики, но это еще не все", - заявила пресс-служба ведомства. Представитель Минздрава добавил, что молодые люди, которые считают себя невосприимчивыми к вирусу заблуждаются. Он повторил предупреждение Всемирной организации здравоохранения о том, что молодой возраст не является помехой госпитализации человека из-за инфекции, вызванной новым коронавирусом.

"Скажу не как официальный представитель министерства здравоохранения... но как врач, как друг, как брат... оставайтесь дома как можно дольше и держитесь подальше от скоплений людей", - сказано в заявлении.

Стоит отметить, что к данному моменту из всех зараженных полностью выздоровели 16 человек.

Напомним, что первый случай коронавируса в Саудовской Аравии был зафиксирован 2 марта. Пациент прибыл из Ирана.

Ранее мы писали, что власти Саудовской Аравии приняли решение временно остановить пятничные и другие молитвы в мечетях по всему королевству в связи с пандемией коронавируса в мире.