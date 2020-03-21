В Операции объединенных сил решили закрыть пункт пропуска через линию разграничения на Донбассе из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Как передает пресс-центр ООС, решение вступает в силу в воскресенье, 22 марта.

"С целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную Правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться согласно установленному порядку", - говорится в сообщении.

Разрешение через линию разграничения получат только люди, у которых есть критически-важные обстоятельства или соответствующие документы.

"Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", - подчеркивается в сообщении.

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Ранее сегодня мы писали, что "глава" так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил, что граница с Украиной будет закрыта из-за распространения коронавируса с понедельника, 23 марта.

Напомним, в так называемой "ДНР" с полуночи 21 марта полночью закрыли линию разграничения с Украиной на въезд и выезд для всех граждан, независимо от их паспорта и прописки.