За сутки в России коронавирусом заболели 53 человека в 18 регионах. Количество инфицированных перевалило за 300 человек.

Об этом в субботу, 21 марта, информирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Сообщается, что на территории России зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Из 53 инфицированных за прошедшие сутки шесть человек - жители Москвы, еще 17 проживают в Подмосковье.

Далее количество заболевших распределилось по регионам РФ так:

Республика Татарстан - 5

Нижегородская область - 4

Свердловская область - 3

Тульская область - 2

Калининградская область - 2

Санкт-Петербург - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Краснодарский край - 2

Рязанская область - 1

Ставропольский край - 1

Курганская область - 1

Челябинская область - 1

Ханты-Мансийский АО - 1

Красноярский край - 1

Хабаровский край - 1

Республика Крым - 1

Напомним, что сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России воздержаться от поездок в город из-за распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что Россия планирует эвакуировать граждан РФ из Украины из-за коронавируса, посольства и консульства начали прием обращений.