В России количество заболевших коронавирусом перевалило за 300 человек. Фото: ТАСС

За сутки в России коронавирусом заболели 53 человека в 18 регионах. Количество инфицированных перевалило за 300 человек.

Об этом в субботу, 21 марта, информирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Сообщается, что на территории России зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Из 53 инфицированных за прошедшие сутки шесть человек - жители Москвы, еще 17 проживают в Подмосковье.

Далее количество заболевших распределилось по регионам РФ так:

  • Республика Татарстан - 5
  • Нижегородская область - 4
  • Свердловская область - 3
  • Тульская область - 2
  • Калининградская область - 2
  • Санкт-Петербург - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Краснодарский край - 2
  • Рязанская область - 1
  • Ставропольский край - 1
  • Курганская область - 1
  • Челябинская область - 1
  • Ханты-Мансийский АО - 1
  • Красноярский край - 1
  • Хабаровский край - 1
  • Республика Крым - 1

Напомним, что сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России воздержаться от поездок в город из-за распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что Россия планирует эвакуировать граждан РФ из Украины из-за коронавируса, посольства и консульства начали прием обращений.

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