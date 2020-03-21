Число инфицированных коронавирусом в России перевалило за три сотни человек
За сутки в России коронавирусом заболели 53 человека в 18 регионах. Количество инфицированных перевалило за 300 человек.
Об этом в субботу, 21 марта, информирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Сообщается, что на территории России зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Из 53 инфицированных за прошедшие сутки шесть человек - жители Москвы, еще 17 проживают в Подмосковье.
Далее количество заболевших распределилось по регионам РФ так:
- Республика Татарстан - 5
- Нижегородская область - 4
- Свердловская область - 3
- Тульская область - 2
- Калининградская область - 2
- Санкт-Петербург - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Краснодарский край - 2
- Рязанская область - 1
- Ставропольский край - 1
- Курганская область - 1
- Челябинская область - 1
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Красноярский край - 1
- Хабаровский край - 1
- Республика Крым - 1
Напомним, что сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России воздержаться от поездок в город из-за распространения коронавируса.
Ранее мы писали, что Россия планирует эвакуировать граждан РФ из Украины из-за коронавируса, посольства и консульства начали прием обращений.