Власть Египта решила закрыть все мечети и церкви в стране из-за распространения коронавируса Covid-19. Данная мера будет действовать две недели.

Как передают "РИА Новости", призывы к молитве все также будут звучать с минаретов мечетей.

"На основании научно обоснованных рекомендаций министерства здравоохранения Египта и ВОЗ… министерство вакуфов приняло решение приостановить проведение пятничной молитвы, закрыть все мечети, включая подведомственные им объекты, а также все помещения для молитв сроком на две недели со дня выхода данного постановления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перед этим власти постановили закрыть все церкви и монастыри. Также на две недели.

Ранее мы писали, что недавно в этой стране от коронавируса скончался мужчина, которого заразил его же сотрудник на работе.

Напомним, что власти Турции приняли решение отложить введение налога на проживание в отелях из-за пандемии коронавируса.