Британской компании hVIVO, которая ищет вакцину от коронавируса Covid-19, удалось найти более 20 тысяч добровольцев, которые согласились добровольно заразиться болезнью.

Как передает The Wall Street Journal, за участие в эксперименте добровольцы получат 3500 фунтов.

В компании надеются, что работа с похожими вирусами поможет в разработке вакцины от нового штамма коронавируса. Обычно ради подобных экспериментов удается найти несколько десятков людей.

Однако, когда вопрос зашел о коронавирусе, за несколько дней с компанией связались более 20 000 добровольцев.

Ранее мы писали, что число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на 2 тысячи человек и составило 20 410 человек. При этом только за последние сутки от последствий заражения умерли 276 человек, а общее число погибших в стране составило 1 043 человека.

Также мы писали, что за сутки в Германии заразились коронавирусом более 3 тысяч человек