В Словакии, на фоне распространения коронавируса в стране, был представлен новый состав правительства. Все министры были в масках и перчатках во время церемонии принесения присяги.

Об этом информирует издание Aktuality.

Так, в новый Кабинет Министров Словакии вошли представители четырех партий, а премьером стал Игорь Матович - лидер правоконсервативной партии "Обычные люди". Сообщается, что Матович является прозападным политиком, а во время своей избирательной кампании он акцентировал внимание избирателей на необходимости решения проблем с коррупцией в стране.

Новое правительство Словакии в масках. Фото: Aktuality

В правительство также вошли представители либеральной партии "Свобода и солидарность" экс-президента страны Андрея Киски, консервативной партии "За народ" и правой партии "Мы - семья".

Стоит отметить, что кроме новых министров в маске была и лидер государства Зузана Чапутова.

Премьер Матович и президент Чапутова. Фото: Aktuality

Напомним, что недавно Словакия ограничила пропуск граждан на свою территорию для предупреждения распространения коронавируса Covid-19.

Вслед за этим Евросоюз ограничил въезд на территорию стран Шенгенской зоны всем иностранцам.