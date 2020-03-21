Новое правительство Словакии принесло присягу в масках из-за коронавируса. Фото
В Словакии, на фоне распространения коронавируса в стране, был представлен новый состав правительства. Все министры были в масках и перчатках во время церемонии принесения присяги.
Об этом информирует издание Aktuality.
Так, в новый Кабинет Министров Словакии вошли представители четырех партий, а премьером стал Игорь Матович - лидер правоконсервативной партии "Обычные люди". Сообщается, что Матович является прозападным политиком, а во время своей избирательной кампании он акцентировал внимание избирателей на необходимости решения проблем с коррупцией в стране.
Новое правительство Словакии в масках. Фото: Aktuality
В правительство также вошли представители либеральной партии "Свобода и солидарность" экс-президента страны Андрея Киски, консервативной партии "За народ" и правой партии "Мы - семья".
Стоит отметить, что кроме новых министров в маске была и лидер государства Зузана Чапутова.
Премьер Матович и президент Чапутова. Фото: Aktuality
Напомним, что недавно Словакия ограничила пропуск граждан на свою территорию для предупреждения распространения коронавируса Covid-19.
Вслед за этим Евросоюз ограничил въезд на территорию стран Шенгенской зоны всем иностранцам.