В Украину грядет похолодание, которое усугубится порывистым ветром. Практически на всей территории страны ожидаются осадки.

Прогноз на воскресенье, 22 марта, опубликовал Укргидрометцентр.

Так, в течение дня столбик термометра в большинстве областей покажет от +2 до + 6 градусов. Теплее будет только на юге и юго-востоке - от +5 до +10 градусов. Также в Украине ожидается сильный, почти штормовой северо-восточный ветер.

Осадки выпадут практически на всей территории страны. На Востоке и Юге Украины прольется дождь, а вот на западе и севере страны ожидается снег, кое-где мокрый.

Погода в столице также будет холодной и ветренной. Киевская температура опустится до +3 градусов. Ночью и утром возможен мокрый снег.

Напомним, что в эти выходные в Украине ожидается существенное похолодание. Потепление ожидается лишь к 26 марта.

Ранее мы писали, что на сегодня синоптики предсказывали Украине дождь, а кое-где даже снег.