Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России воздержаться от поездок в город из-за распространения коронавируса.

Как передают "РИА Новости", сейчас в городе закрыты все общественные заведения.

"Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету", - сказал он.

Беглов утверждает, что визит туристов также опасен и для самого города.

"Это также может быть опасно и для нашего города, и для них. Поэтому я бы рекомендовал им воздержаться, не приезжать в город детям на каникулы. Может ситуация по-всякому развиваться", - подчеркнул он.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрированы 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Таким образом, общее количество инфицированных выросло до 253 человек. Увеличилось также и число выздоровевших - 12 случаев.

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