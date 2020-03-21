В пятницу, 20 марта, в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 80 подозрений на коронавирус Covid-19.

Из них подтвердились только 15 случаев.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь министра здравоохранение Артем Дехтяренко. По его словам, на утро субботы зафиксированы три случая смерти. Один человек выздоровел.

Всего для оказания помощи подготовлено 12 700 коек в инфекционных больницах, а также 2300 инфекционных боксов. Сейчас же ожидается поставка 10 млн высокоточных тестов на коронавирус, а также 1 млн масок и 100 тыс. масок повышенной защиты.

"Минздрав призывает придерживаться правил карантина, без острой необходимости не выходить на улицу, если нужно выйти, соблюдайте дистанцию 1,5 метра, мойте руки и обрабатывайте их антисептиком. Если наблюдаете признаки ОРВИ и обращайтесь к семейному врачу", - сказал Дехтяренко.

Актуальные новости по поводу коронавируса в Украине вы можете прочитать в нашем онлайне.

Ранее "Страна" писала, что в селе под Черновцами, куда из Италии вернулись 150 заробитчан, коронавирусом заболели 11 человек.